ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 8 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು 1535 ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಏನು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: SEBI ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿ.<p><strong>ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?</strong></p><ul><li><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆಯುರ್ವೇದ (ಬಿಎಎಂಎಸ್), ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಬಿಎಚ್ಎಂಎಸ್), ಅಥವಾ ಯುನಾನಿ (ಬಿಯುಎಂಎಸ್) ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li></ul><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ: </strong></p><ul><li><p>ಕನಿಷ್ಠ 21 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷ</p></li><li><p>ವರ್ಗವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?</strong><br></p><ul><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ, ಒಬಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಎಂಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹600.</p></li><li><p>ಒಬಿಸಿ, ಎಂಬಿಸಿ, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹400</p></li><li><p>ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹400 ಪಾವತಿಸಬೇಕು.</p> </li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ <a href="https://rssb.rajasthan.gov.in/">rssb.rajasthan.gov.in </a>ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.</p></li><li><p>ತೆರೆಯು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ 'Apply' ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.</p></li><li><p>ಆಯುಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನ್ನುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ. </p></li></ul><p><strong>ಅಧಿಸೂಚಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</strong></p><p><a href="https://rssb.rajasthan.gov.in/storage/advertisement_item/1760090521.pdf">https://rssb.rajasthan.gov.in/storage/advertisement_item/1760090521.pdf</a></p>