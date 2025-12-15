ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ
ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬರೀ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆಟಕುವ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಂಸಿನಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ.
