ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕಥೆ: ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

<p>ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮೀನಾ ನಟನೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಸ್ವೀಕೆಲ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮುಂಬರುವ 'ದೃಶ್ಯಂ– 3' ಚಿತ್ರದ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಒಂದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>'ದೃಶ್ಯಂ– 3' ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, 'ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದ 'ದೃಶ್ಯ' ನಾಯಕಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್.<p>ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗಿಣಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಪನೋರಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.Mollywood: ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ–3' ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ.<p>'ದೃಶ್ಯಂ– 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿಯ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಂಗೀತ, ಸತೀಶ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 'ದೃಶ್ಯಂ-2' ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.</p>