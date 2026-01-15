ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕಥೆ: ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದ ‘ದೃಶ್ಯ’ ನಾಯಕಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದ ‘ದೃಶ್ಯ’ ನಾಯಕಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್
ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದ ‘ದೃಶ್ಯ’ ನಾಯಕಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Mollywood: ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ ನಟನೆಯ ‘ದೃಶ್ಯಂ–3’ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Mollywood: ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ ನಟನೆಯ ‘ದೃಶ್ಯಂ–3’ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ
Mollywood: ಮೋಹನ್‌ ಲಾಲ್‌ ನಟನೆಯ ‘ದೃಶ್ಯಂ–3’ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ
New MoviesMovieMollywoodMalayalam movieMohanMohanlalMalayam movieActor mohanlal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT