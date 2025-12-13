ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

Video: ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಗೌರವಿಸದವನನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಿದ 'ದೇಶಭಕ್ತರು'

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:00 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CinemaBollywoodRanveer SinghMovie

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT