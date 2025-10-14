ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು 'ಜಸ್ಸಿ ವೆಡ್ಸ್ ಜಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್, ರೆಹಮತ್ ರತ್ತನ್ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಶೋರೆ ನಟಿಸಿರುವ 'ಜಸ್ಸಿ ವೆಡ್ಸ್ ಜಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಪರಣ್ ಬಾವಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ‘ಕ್ರೇಜಿ ಫನ್ ರೈಡ್‘ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಖಂದರ್ ಖೇರ್, ಮನು ರಿಷಿ ಚಡ್ಡಾ, ಸುದೇಶ್ ಲೆಹ್ರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರುಷಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಜಾಹಿರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ‘ಜಸ್ಸಿ ವೆಡ್ಸ್ ಜಸ್ಸಿ’ ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>