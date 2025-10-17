ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಭಟ: ಎರಡನೇ ವಾರ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:11 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊಂಬಾಳೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ 2ನೇ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂಬಾಳೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ 2ನೇ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ : ನಟ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ : ನಟ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್
SandalwoodHombale filmsRishab Shettykantara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT