ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಭಟ: ಎರಡನೇ ವಾರ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕಥೆ ಚಾಪ್ಟರ್–1' ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹717.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್–1 ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲೆಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ 2 ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹717.50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, 'ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್–1 ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹717.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಹೊಂಬಾಳೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ 2ನೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ : ನಟ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.<p>ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹509.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ₹200 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಾಚಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಓಟ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ವಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಥಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋವರ್ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ₹1000 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p><p>ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಬಾಂಗ್ರಾ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಅರಸರಾಗಿ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡು ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ರೈ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ. ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>