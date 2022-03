ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್‘ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ರಾಧೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿನಿಮಾ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ವಿಕ್ರಮ ಆದಿತ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಜತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲ: ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ, ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Hop on this magical journey of love with #RadheShyamOnPrime, April 1

​​ #Prabhas @hegdepooja @director_radhaa @UVKrishnamRaju #Vamshi #Pramod @PraseedhaU @UV_Creations @GopiKrishnaMvs @TSeries pic.twitter.com/D7ZcDFfS7y

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) March 28, 2022