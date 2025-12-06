ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
cinema
ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಬಹು ಭಾಷೆ ತಾರೆ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:35 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:35 IST
ನಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಅವರು ತೆಲುಗಿನ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಾಗೂ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ತೆಲುಸು ಕದ‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದರು.

‘ತೆಲುಸು ಕದ‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

