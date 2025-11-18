Video| ಹೊಸ ಆಸನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ನೋಡಿ

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟ, ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತೋರಿಸಿರುವ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಮಡಿಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಚಿದ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಸದ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸನವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಆಸನ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.PHOTOS | ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ.<p><strong>ಆಸನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: </strong></p><p>ಸೊಂಟ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಂಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಇದ್ದವರು ಈ ಆಸನವನ್ನುಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>