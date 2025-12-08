ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
34ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಅಂಬರೀಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುಮಲತಾ

ದಿ. ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ 34ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಅಂಬಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:12 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:12 IST
ದಿ. ಅಂಬರೀಷ್, ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್

ದಿ. ಅಂಬರೀಷ್, ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ದಿ. ಅಂಬರೀಷ್, ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್

ದಿ. ಅಂಬರೀಷ್, ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

