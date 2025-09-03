OTT Releases| ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಕಿಸ್‌ ಆರ್‌ ಡೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ 

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರಣಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟಿಟಿಯ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. </p>.<h3>ದಿ ಫಾಲ್ ಗಾಯ್</h3><p>ರ್ಯಾನ್ ಗೋಸ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಲಿ ಬ್ಲಂಟ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ಫಾಲ್ ಗಾಯ್’ ಚಿತ್ರವು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2</p>.<h3>ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ: ಸೀಸನ್ 2 ಭಾಗ 2</h3><p>ನೆವರ್ಮೋರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆಡಮ್ಸ್ ಬುಧವಾರ ಮರಳುತ್ತಾಳೆ. ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು, ವೈರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಿವೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಢವಾದ ಮೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾಳೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 3</p>.<h3>ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಫ್ರಂಟೀರ್</h3><p>ಮನಮುಟ್ಟುವ ಈ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆದು 1800ನೇ ಇಸವಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಬಹುದೂರ... ಹೇಗಿರಲಿದೆ?</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 3</p>.<h3> ಲಿಯೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್</h3><p>ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ಹವಾಯಿ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ಏಲಿಯನ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳ ಮೂಲಕ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಡೀನ್ ಫ್ಲೆಷರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 3</p>.<h3>ಕೌಂಟ್ಡೌನ್: ಕ್ಯಾನೆಲೊ ವರ್ಸ್ ಕ್ರಫೋರ್ಡ್</h3><p>ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಾರೆಯರಾದ ಕ್ಯಾನೆಲೊ ಅಲ್ವರೆಜ್ ಮತ್ತು ಟೆರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಕುರಿತ ಕಥೆ ಇದು.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 4</p>.<h3>ಲವ್ ಕಾನ್ ರಿವೇಂಜ್</h3><p>ದಿ ಟಿಂಡರ್ ಸ್ವಿಂಡ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಪಿಐ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಮತ್ತು ಸಿಸೆಲಿ ಫ್ಜೆಲೋಹ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯದ ಹಗರಣಗಳ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಪಯಣದ ಕಥೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 5</p>.<h3>ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೆಂಡೆ</h3><p>1980ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಧುಕರ್ ಜೆಂಡೆ ಎಂಬುವವರು ‘ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್’ ಕಾರ್ಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹಿಡಿದ ರೋಚಕ ಕಥೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 5</p>.<h3>ಎ ಮಿನಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂವಿ</h3><p>ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಮೊಮೋ, ಜ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮಾ ಮೈರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಕ್ಯುಬಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನಾಲ್ವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸುವ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಯತ್ನದ ಕಥೆ ಇದರ ವಸ್ತು.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 5</p>.<h3>ಆಂಕೋ ಕಿ ಗುಸ್ತಾಖಿಯಾ</h3><p>ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಶನಾಯಾ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರ ಇದು. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದ ನಾಯಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಕಥಾವಸ್ತು</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಝೀ5</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 5</p>.<h3>ಕಣ್ಣಪ್ಪ</h3><p>ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಹಿತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಚಿತ್ರ ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಪ್ರೈಂ ವಿಡಿಯೊ</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇತರೆ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ</strong>: ಸೆ. 5</p>.<h3>ಕಮ್ಮತ್ತಮ್</h3><p>ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಕಮ್ಮತ್ತಮ್ ಈವಾರ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಂಟೊನಿಯೊ ಜಾರ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದ ಕಥೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಝೀ5</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಮಲಯಾಳಂ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 6</p>.<h3>ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್</h3><p>ಹದಿನಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಇದು.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಅಮೆಜಾನ್ ಎಂಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 6</p>.<h3>ಕಿಸ್ ಆರ್ ಡೈ</h3><p>ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಚುಂಬಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಿದು. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 9</p>.<h3>ಓನ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್</h3><p>ನಿಗೂಢ, ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಚಿತ್ರವು ಕೊಲೆಗಳ ಸುತ್ತಲೇ ತಿರುಗುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಾ ಗೊಮೆಜ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಇಂಗ್ಲಿಷ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಸೆ. 9</p> 