ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 15 ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಟಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಆಂಟಿ ಎಂದು ಕರೆದು ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಶಮಿತಾರನ್ನು ‘ಆಂಟಿ‘ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿ ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶ ಬಸು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬಿಪಾಶ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಂದಿಸುವುದು ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೇ, ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆಯೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Age shaming disgustingly ,then saying sorry..beyond pathetic !If this is a winner for anyone or a role model it’s truly sad.If you are insecure attack your man who makes you feel insecure instead of pulling other women down #biggboss15 #shameful

— Bipasha Basu (@bipsluvurself) January 26, 2022