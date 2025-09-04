<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಯುವ ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಝೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p><p>'ಝೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್', 'ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳು' ಶೋಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>'ಝೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಝೀ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಆಡಿಷನ್ಸ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ</strong></p><ul><li><p><strong><ins>'ಝೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್'</ins><br>ಸ್ಥಳ:</strong> ಸಂತ ಸೋಫಿಯಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್<br>#6, 10th ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೆ ಹಂತ, ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು<br><strong>ದಿನಾಂಕ</strong>: 7ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2025<br>ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2<br>ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9900207711</p></li></ul><ul><li><p><strong><ins>'ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳು'</ins><br>ಸ್ಥಳ</strong>: ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಆರ್.ವಿ. ರೋಡ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು<br>ದಿನಾಂಕ: 7ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2025<br>ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6<br>ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9513134434</p></li></ul><p>ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>