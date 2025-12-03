ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ಪುಟಿನ್‌ ಬಳಸುವ ಅರುಸ್ ಸೆನೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್‌ರ ‘ದಿ ಬೀಸ್ಟ್‌’: ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು?
ಪುಟಿನ್‌ ಬಳಸುವ ಅರುಸ್ ಸೆನೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್‌ರ ‘ದಿ ಬೀಸ್ಟ್‌’: ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು?
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:56 IST
Last Updated 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:56 IST
Comments
ಅರುಸ್‌ ಸೆನೆಟ್‌

ಅರುಸ್‌ ಸೆನೆಟ್‌

ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

ಕ್ಯಾಡಿಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ದಿ ಬೀಸ್ಟ್‌’

ಕ್ಯಾಡಿಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ದಿ ಬೀಸ್ಟ್‌’

ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಐ, ಡ್ರೋನ್‌, ಸ್ನೈಪರ್‌, ಜಾಮರ್... ಹೀಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಭದ್ರತೆ
ಎಐ, ಡ್ರೋನ್‌, ಸ್ನೈಪರ್‌, ಜಾಮರ್... ಹೀಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಭದ್ರತೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು..
ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು..
CarsVladimir PutinPresidentDonald Trump

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT