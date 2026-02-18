ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾವಿ ನದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಣೆಕಟ್ಟು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಭೀತಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:09 IST
Last Updated 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:09 IST
ಈಗಾಗಲೇ ‘ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ’ವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಶಾಹ್‌ಪುರ್–ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ರಾವಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ.
