ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ NASA ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಸುತ್ತಾಟ: ಹೇಗಿದೆ ಸಿದ್ಧತೆ?
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ NASA ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಸುತ್ತಾಟ: ಹೇಗಿದೆ ಸಿದ್ಧತೆ?
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:39 IST
Last Updated 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:39 IST
Comments
<div class="paragraphs"><p>ನಾಸಾ ಚಿತ್ರ</p></div>

ನಾಸಾ ಚಿತ್ರ

<div class="paragraphs"><p>ನಾಸಾ ಚಿತ್ರ</p></div>

ನಾಸಾ ಚಿತ್ರ

moonNASAAstronautMoon mission

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT