ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮುತ್ತಕಿ ಭೇಟಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮುತ್ತಕಿ ಭೇಟಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕಟ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:41 IST
Last Updated 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:41 IST
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟ; ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಶಂಕೆ!
ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫೋಟ; ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಶಂಕೆ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ: ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ: ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
IndiaPakistanTalibanKabulAmericaS JaishankarForeign Ministerafganisthan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT