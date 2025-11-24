ರೆಸಿಪಿ | ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೆಸರುಕಾಳು ಕೊಸಂಬರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಹೆಸರುಕಾಳು ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಕೊಸಂಬರಿ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹೆಸರುಕಾಳು ಕೊಸಂಬರಿಯು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಾಕಾಂಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಬಹುಬೇಗನೆ ಆಗುವ ಹೆಸರುಕಾಳು ಕೋಸಂಬರಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. </p>.<p>ಹೆಸರುಕಾಳು ಕೋಸಂಬರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</p><p>ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರುಕಾಳು– 1/2 ಕಪ್ </p><p>ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್– ಅರ್ಧ ಕಪ್ </p><p>ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳು– 1/4 ಕಪ್</p><p>ಉಪ್ಪು– ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು </p><p>ನಿಂಬೆ ರಸ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ </p><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಕ್ಯಾರೇಟ್ ತುರಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಕೋಸಂಬರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>