ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ–4: ಸಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸವಿಯೂಟ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:29 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಹೊಸ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಡಲೆ ಮನೊಲಿ ಸುಕ್ಕಾ ಮಸಾಲಾ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ
ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಹೊಸ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಡಲೆ ಮನೊಲಿ ಸುಕ್ಕಾ ಮಸಾಲಾ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ಯಾನ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಶ್‌ ಬಟಾಣಿ ಕುರ್ಮಾ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ಯಾನ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಶ್‌ ಬಟಾಣಿ ಕುರ್ಮಾ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮಾ ರೆಸಿಪಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೆಸಿಪಿ: ರಾಯಚೂರಿನ ರಗಡ್‌ ರುಚಿಯ ತುಂಟಾಪುರ ಕೋಳಿ ಕಡ್ಡಿ! ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ
ರೆಸಿಪಿ: ರಾಯಚೂರಿನ ರಗಡ್‌ ರುಚಿಯ ತುಂಟಾಪುರ ಕೋಳಿ ಕಡ್ಡಿ! ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video | ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ: ಹೋಟೆಲ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ
Video | ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ: ಹೋಟೆಲ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಬೋಂಡಾ ಸೂಪ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮುದ್ದಿಪಲ್ಯ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಉ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್‌
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮುದ್ದಿಪಲ್ಯ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಉ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video | ಹಿತ್ಕಿದ ಅವರೆಬೇಳೆ ಮೇಲೋಗರ– ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ
Video | ಹಿತ್ಕಿದ ಅವರೆಬೇಳೆ ಮೇಲೋಗರ– ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video | ಹುರಿಗಡಲೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು – ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೂ ಜೈ, ಚಹಾ ಜೊತೆಗೂ ಸೈ
Video | ಹುರಿಗಡಲೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು – ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೂ ಜೈ, ಚಹಾ ಜೊತೆಗೂ ಸೈ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video | ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ–4: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಲಸಿನ ಮುಲ್ಕ
Video | ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ–4: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಲಸಿನ ಮುಲ್ಕ
KarnatakafoodRecipe

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT