<p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಟಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು 'ಟೇಸ್ಟ್ಅಟ್ಲಾಸ್' ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವಾಗಿರುವ 'ಕಾಟಿ ರೋಲ್ಸ್' ಟಾಪ್ಟೆನ್ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p><p>ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ನ ಗೈರೋಸ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾದ ಸಾಂಗ್ಚು ಸ್ಸಂ( Sangchu Ssam) ಇದ್ದು, ಭಾರತದ ಕಾಟಿ ರೋಲ್ಸ್ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>1930 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಟಿ ರೋಲ್ಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಾಂತ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯೊಳಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸ, ತರಕಾರಿಗಳ ಹೂರಣ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ</strong></p><p>1 ಗ್ರೀಸ್ನ 'ಗೈಪ್ರೋಸ್' (Gyros, Greece)</p><p>2 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 'ಸಾಂಗ್ಚು ಸ್ಸಾಮ್' (Sangchu Ssam, South Korea)</p><p>3 ಟರ್ಕಿಯ 'ಟಂಟುನಿ' (Tantuni, Mersin, Turkiye)</p><p>4 ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ 'ಎಂಚಿಲಾದಾಸ್ ಸುಯಿಜಾಸ್' (Enchiladas Suizas, Mexico)</p><p>5 ಅಮೆರಿಕದ 'ಕಾರ್ನೆ ಅಸದಾ ಬುರ್ರಿಟೋ', 'ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ' (Carne Asada Burrito, San Diego, USA)</p><p>6 ಕೋಲ್ಕತ್ತದ 'ಕಾಟಿ ರೋಲ್ಸ್' (Kathi Roll, Kolkata, India)</p><p>7 ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ 'ಬುರ್ರಿಟೊ' (Burrito, Mexico)</p><p>8 ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ 'ಎಂಚಿಲಾಡಾಸ್' (Mulita, Mexico)</p><p>9 ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ 'ಮುಲಿಟಾ' ( Enchiladas Mineras, Mexico ) </p><p>10 ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಎಂಚಿಲಾಡಾಸ್ ಮಿನೆರಸ್ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>