ರುಚಿಯಾದ ರವೆ ಉಂಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

<p>ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ರವೆ ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p><strong>ರವೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</strong> </p><p>ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಥವಾ ಸೂಜಿ ರವೆ</p><p>ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ</p><p>ತುಪ್ಪ</p><p>ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು</p><p>ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ</p><p>ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ/ತೆಂಗಿನ ತುರಿ</p><p>ಹಾಲು</p>.ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ಹೀಗೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. <p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಹಂತ 1: ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ 1 ಕಪ್ ರವೆಯನ್ನು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 2: ಕಾದ ರವೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಾಗಾದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕದೇ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 3: ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 4: ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 5: ನಂತರ ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಜತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ರವೆ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 6: ನಂತರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಸವಿಯಿರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>