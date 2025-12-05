ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ: ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?

ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭು
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:05 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ  ಹೀಗಿರಲಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ  ಹೀಗಿರಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುಖದ ಕಳೆಗುಂದಿಸುವ ಬಂಗು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಮುಖದ ಕಳೆಗುಂದಿಸುವ ಬಂಗು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
HealthFace MaskSkincareface packBlack spot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT