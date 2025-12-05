ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

PCOS ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಡಾ. ಸುಷ್ಮಾ ಕೆ.
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:43 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯೇ..?: ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯೇ..?: ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಂಡ್ರೋಪಾಸ್ ಪುರುಷರ `ಆ ದಿನಗಳು'
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾನಿಕಾರಕ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್‌: ಆರೋಗ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್‌ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ
ಹಾನಿಕಾರಕ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್‌: ಆರೋಗ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್‌ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮುಖ್ಯ
ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮುಖ್ಯ
life styleLife CyclePeriodHelth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT