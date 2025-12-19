ಬಾಣಂತಿಯರ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ? : ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು

<p>ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಮುಟ್ಟು ಆಗುವ ತನಕವೂ ಅವರು ಬಾಣಂತಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.Health Tips | ಅಸ್ತಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು.<p>ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವುದರಿಂದ ಬಾಣಂತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಗರದ ಅನೇಕ ಬಾಣಂತಿಯರು 15ದಿನ–ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ<strong> </strong>ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. <br><br><strong>ಬಾಣಂತಿಯರ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು</strong><br></p><ul><li><p>ಬಾಣಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.<br></p></li><li><p>ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು.<br></p></li><li><p>ತಾಯಿ– ಮಗು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಶುಚಿಯಾಗಿಬೇಕು<br></p></li><li><p>ಹೊರಗಡೆ, ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು<br></p></li><li><p>ಬಾಣಂತಿ – ಮಗು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಧೂಪ, </p><p>ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ 10–15 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು<br></p></li><li><p>ಶುಂಠಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.<br></p></li><li><p>ಬಾಣಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ –ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅವರ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. <br></p></li><li><p>ಬಾಣಂತಿಯರ ಜತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul><p><em>(ಲೇಖಕರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು)</em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>