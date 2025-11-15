ಗಮನಿಸಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.ಚಳಿಗಾಲ: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಸವಾಲು.ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ.<p><strong>ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣ್ಣುಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು:</strong> ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೋಸಂಬಿಯಂತಹ ಮುಂತಾದ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ‘ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ’ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಿತ್ತಳೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಸೇಬು:</strong> ಸೇಬು ಚಳಿಗಾಲದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಫೈಬರ್’, ‘ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್’ಗಳು ಮತ್ತು ‘ವಿಟಮಿನ್’ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ದಾಳಿಂಬೆ:</strong> ರಕ್ತವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದಾಳಿಂಬೆ ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಶೇಷ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಅಂಜೂರ:</strong> ಒಣ ಅಂಜೂರವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.</p></li></ul><p><strong>ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಶೇಷ ಹಸಿರು ಎಲೆಯ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕ್ಯಾರೆಟ್:</strong> ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇವನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೊಟಿನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಬೀಟ್ರೂಟ್:</strong> ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಐರನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕೋಸುಗಳು:</strong> ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮುಂತಾದ ಕೋಸುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ:</strong> ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವಿದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಸೇವನೆಯ ವಿಧಾನಗಳು:</strong> </p><p>ಈ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್, ಸೂಪ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಈ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p><em><strong>(ಎಡ್ವಿನಾ ರಾಜ್, ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮತ್ತು ಡಯಟೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>