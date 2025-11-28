ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆಧಾರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:45 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಏನಿದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರ್ ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ..?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಏನಿದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರ್ ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ..?
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಏನಿದು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರ್ ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ..?
MobileAdharOTPAadhar cardface recognition
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT