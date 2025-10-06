Bihar Elections: ನ.6, 11ರಂದು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ; ನ.14ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. </p><p>ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ನವೆಂಬರ್ 6 ಹಾಗೂ 11ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. </p> <p>ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 121 ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 122 ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ) ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 (ಎರಡನೇ ಹಂತ) ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. </p>.<blockquote><strong>ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:</strong></blockquote>.<ul><li><p>243 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ</p></li><li><p>ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು: 7.43 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಹೊಸ ಮತದಾರರು: 14 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು: 90,712</p></li></ul>.<p><strong>ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ:</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10</p></li><li><p>ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13</p></li></ul><p><strong>ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17</p></li><li><p>ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20</p></li></ul><p><strong>ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ:</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18</p></li><li><p>ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21</p></li></ul><p><strong>ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20</p></li><li><p>ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23</p></li></ul><p><strong>ಮತದಾನ:</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲನೇ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 6</p></li><li><p>ಎರಡನೇ ಹಂತ: ನವೆಂಬರ್ 11</p></li></ul><p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: ನವೆಂಬರ್ 14</strong></p>.<p><strong>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೊ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>