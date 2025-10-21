ಪಟಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹ ಪತ್ತೆ: ವರದಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ‘ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಜಿಒ) ‘ಆವಾಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್’ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ‘ವಿಷಕಾರಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಈ ವರ್ಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 25 ಪಟಾಕಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎನ್ಜಿಒ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಟಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧದ ಮಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಟಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಅನೇಕ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>