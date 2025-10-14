ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅ. 18ರವರೆಗೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ: IMD ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:47 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:47 IST
KarnatakaRainHeavy RainTelanganaKeralaTamilNaduIMDAndrapradesh

