ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದಾಗ, ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಘನತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತರರಂತೆ ನಾನೂ ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರ ಮೌನ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಣ, ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪರದೆಗಳು ಬೇರೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಮಾನಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಎಂಬುದು ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿತು. ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಗೇಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ 'Gate Closed', 'Final Call', 'Check‑in Closed' ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 'ವಿಳಂಬ' ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ನೀರೂ ಇಲ್ಲ, ತಂಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ವಾಪಾಸಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವವರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದೆವು.

ಮಾನವನ ಬೆಲೆ: ಕಣ್ಣೀರು, ಭಯ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ರಾತ್ರಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಮೈ ಕೊರೆವ ಚಳಿ. ನನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಋತುಸ್ರಾವವೂ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿತು. ಪ್ಯಾಡ್ ಖರೀದಿಸೋಣವೆಂದರೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ನೆರವಿಗೆ ಬಾರಲಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಣವೆಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸಿಗದೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8ರ ನಂತರ ಆಹಾರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪುಟ್ಟ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪರದಾಡಿದರು. ಮೈಕೊರೆವ ಚಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹಲವರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಳಹೋಗಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗವಿಕಲ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ನೆರವಾದೆ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನದು.

ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರನ್ವೇ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಕೂಗಿದರು, ಕೆಲವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಘೋಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತಲುಪುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಡಿಗೊ, ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿವೆ. ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಹ ಪೈಲೆಟ್ಗಳವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವೇತನ ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಈ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ನಾವು ನೋ