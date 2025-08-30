ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮರಾಠ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ | ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ: ‍‍ಪವಾರ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:12 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:12 IST
