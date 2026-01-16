ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

2026 ಜನವರಿ 16: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 2:17 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 2:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
CongressBJPCricketRahul GandhibengaluruMaharashtraMaharashtra PoliticsCrimeUnnaoUnnao rape case
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT