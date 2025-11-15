ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್‌ರಿಂದ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:01 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖಾದರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಕಾಗೇರಿ ಒತ್ತಾಯ
ಖಾದರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಕಾಗೇರಿ ಒತ್ತಾಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಆರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಬೊಂಬೆಯಂತೆ: ಖಾದರ್
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಆರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಬೊಂಬೆಯಂತೆ: ಖಾದರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನನ್ನ ಅವಧಿಯದ್ದೂ ಸೇರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ: ಕಾಗೇರಿ
ನನ್ನ ಅವಧಿಯದ್ದೂ ಸೇರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ: ಕಾಗೇರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ: ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ: ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ
CorruptionUT KhaderKarnataka AssemblyKarnataka GovtKarnataka government

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT