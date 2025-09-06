ಇಸ್ರೇಲ್‌ – ಹಮಾಸ್‌ ಯುದ್ಧ: ಗಾಜಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p><strong>ನೇಪಲ್ಸ್</strong>: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾಮ್ ಖುದೇ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಇಟಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಪಚನ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಊಟವನ್ನೇ ನೀಡಲು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಚರ್ಮವು ಮೂಳೆಗೆ ಅಂಟಿ ಹೋಗಿ, ಎದೆಗೂಡಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಮ್ಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇಟಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಾದ ಇನ್ನೂ 181 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಮ್ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಎದೆಗವಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಇವಳು 4 ಕೆ.ಜಿ. ಇದ್ದಳು. ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 5.5 ಕೆ.ಜಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ಕರೆದರೆ ನಗುತ್ತಾಳೆ. ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>