ಗುರುವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ‘ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್’ನಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ: ಸಂಸದ ಮನವಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:02 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೀದರ್‌ | ಜೋಡಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ: ಸಿಖ್ ಯುವಕರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದರ್‌ | ಜೋಡಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ: ಸಿಖ್ ಯುವಕರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ
ಬೀದರ್‌ | ಜೋಡಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ: ಸಿಖ್ ಯುವಕರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಹಸ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಖ್ ಗಲಭೆ ಆರೋಪಿ ಟೈಟ್ಲರ್‌: BJP ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಖ್ ಗಲಭೆ ಆರೋಪಿ ಟೈಟ್ಲರ್‌: BJP ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಖ್ ಗಲಭೆ ಆರೋಪಿ ಟೈಟ್ಲರ್‌: BJP ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ: ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮನವಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ: ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮನವಿ
ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ: ಸಜ್ಜನ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮನವಿ
SikhUSAPentagonUS Army

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT