ಪುಡಿ ಬಳಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ

<p>ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂದವಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p>ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿ ಬಳಸದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.ರೆಸಿಪಿ| ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ.<p> <strong>ಹೂಗಳ ರಂಗೋಲಿ: </strong></p><p>ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೂ ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರಂಗೋಲಿಯು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜತೆ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ರಂಗೋಲಿ: </strong></p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಬಿಳಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರಂಗೋಲಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಅಕ್ಕಿಯ ರಂಗೋಲಿ: </strong></p><p>ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ರಂಗೋಲಿಯು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೇರು ಪುಡಿಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>. <p><strong>ದೀಪದ ರಂಗೋಲಿ: </strong></p><p>ಹಣತೆಯ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಣತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೂ, ಬಳೆ, ಇತರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣತೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.</p>.Deepavali 2025 | ಕಾಳಜಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಆಗದಿರಲಿ ಹಾವಳಿ.