Tokyo Olympics: ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ವಿನೇಶಾ ಪೋಗಟ್, ಅನ್ಶು ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ

ಚಿಬಾ (ಜಪಾನ್): ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ವಿನೇಶಾ ಪೋಗಟ್ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಉತ್ತಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಗಟ್‌ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸೋಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆ.ಜಿ ಫ್ರೀ-ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲರೂಸ್‌ನ ವೆನೆಸಾ ಕಾಲಜಿನ್‌ಸ್ಕಾಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಇದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪದಕದ ಆಸೆ ಕಮರಿದೆ.

ಎದುರಾಳಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಪೋಗಟ್‌ಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೋಗಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸೋಲಿಗೆ ಯುರೋಪಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.

Describe determination and aggression in one picture.

Answer - 👇👇👇#Tokyo2020 @Phogat_Vinesh pic.twitter.com/l9i1ehsrvT

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 5, 2021