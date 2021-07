ಟೋಕಿಯೊ: ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಗಾಲ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ನಂ. 2 ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ನ ರಷ್ಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಮಡ್ವೆಡೆವ್ ವಿರುದ್ಧ 6-2 6-1ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ವಿಶ್ವ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 169ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಗಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಡ್ವೆಡೆವ್ ಬಿರುಸಿನ ಆಟದ ಎದುರು ಕೇವಲ 66 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.

