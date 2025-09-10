ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 11, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3 ಬಿಡುಗಡೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Apple Event 2025: iPhone 17 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
Apple Event 2025: iPhone 17 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Apple Event 2025: iPhone 17, 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ವಾಚ್‌ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆ...
Apple Event 2025: iPhone 17, 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌, ವಾಚ್‌ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆ...
AppleApple companyApple iPhonesSmart watchSmartwatchWatch

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT