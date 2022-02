ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಒಪ್ಪೊ, ರೆನೊ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಪ್ಪೊ ರೆನೊ 7 5G ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೊ ರೆನೊ 7 ಪ್ರೊ 5G ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಒಪ್ಪೊ ರೆನೊ 7 5G

ಹೊಸ ಒಪ್ಪೊ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 900 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜತೆಗೆ 8+2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.

4500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, 8 GB + 256 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೊ ರೆನೊ 7 5G ಬೆಲೆ ₹28,999 ಇದೆ.

Straight from the universe into your palms, #ThePortraitExpert with World's First Sony IMX709 Sensor, customized by OPPO, is dropping like a shooting star. #OPPOReno7Series Pre-order OPPO Reno7 5G from 11th Feb for ₹28,999. Get notified: https://t.co/U52ezaDhvz pic.twitter.com/9DUfhIWIy7

ಒಪ್ಪೊ ರೆನೊ 7 ಪ್ರೊ 5G

ರೆನೊ 7 ಪ್ರೊ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 1200 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜತೆಗೆ 8+2+ಕಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ.

4500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, 12 GB + 256 GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೊ ರೆನೊ 7 ಪ್ರೊ 5G ಬೆಲೆ ₹39,999 ಇದೆ.

The OPPO Reno7 Pro 5G is here to impress you. With the brilliance of the Flagship Portrait Camera System and a lot more, #ThePortraitExpert can be all yours. Pre-book your favorite for ₹39,999.#OPPOReno7Series

Pre-order now: https://t.co/dxK7nUeISC pic.twitter.com/howpoNmu5E

— OPPO India (@OPPOIndia) February 4, 2022