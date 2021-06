ಲೂಡೊ ಗೇಮ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಲಕ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ?: ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಚರ್ಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲೂಡೊ ಗೇಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ ತಯಾರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಆಕರ್ಷಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ ಲೂಡೊದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ಲೂಡೊ ಗೇಮ್ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಕೇಶವ್ ಮುಲೆ ಎಂಬವರು ಲೂಡೊ ಗೇಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಲಕ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೂಡೊ ಗೇಮ್ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾಗಿ ಮೀಮ್ಸ್, ಜೋಕ್ಸ್ ಸಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

Bombay HC to examine Ludo a Game of "Skill" or "Chance".

Meanwhile 4.64 lakh of cases pending in Bombay High Court be like :-- pic.twitter.com/VIBxRk81V0

— Debanshi Biswas (@BiswasDebanshi) June 6, 2021