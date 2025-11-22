Video Shoot: ಸ್ನೇಹಕ್ಕೊಂದು ಸುಂದರ ಫ್ರೇಮ್

ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನದಲ್ಲಿ ಮೀಯಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ನೆಪ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?
ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸಂಭ್ರಮ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಖುಷಿ
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದೀಚೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ/ವಿಡಿಯೊಗ್ರಫಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರು ಕೆಲವರಾದರೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೋ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಖುಷಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ನಮಗೂ ಖುಷಿ.ದಿಲೀಪ್, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ
ದಿಲೀಪ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.