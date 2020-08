Covid-19 World Update: 1.23 ಕೋಟಿ ಸೋಂಕಿತರು, ಲಸಿಕೆಯ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ತಳಿಯ ಆತಂಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಲಸಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯ ಬೆನ್ನಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1.50 ಕೋಟಿ ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಸಿಕೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯ ಮಾನವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Total samples tested up to 18th August is 3,17,42,782 including 8,01,518 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research#COVID19 pic.twitter.com/is0RWvaDKs

