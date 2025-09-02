ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Lunar Eclipse: ಈ ವಾರದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಪಾಯ ತರುವ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೇ?

ಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ
ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನ ರಾತ್ರಿ 8.58ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 22 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವಿವಿಧ ಕಾಲ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಸೆ.7ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ಹಲವೆಡೆಯೂ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 2025ನೇ ಇಸವಿಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಗ್ರಹಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮತದಿಂದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ.ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸರಕಾರ ಉರುಳಿದ್ದು, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಎನ್.ಟಿ.ರಾಮ ರಾವ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಉರುಳಿಸಿದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹಣದ ಫಲದಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ ನೀವು ವಿಸ್ಮಯ ಪಡಬಹುದೇನೋ? ವಾಟರ್ ಗೇಟ್ ಹಗರಣದ ಕಾರಣ ಹರಳುಗಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

(ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ)

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ?
ರಕ್ತಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ರಕ್ತಕ್ಕೂ, ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಿಂದಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಹಣದ ಅವಸ್ಥೆ ಒದಗಿದಾಗ, ಚಂದ್ರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ನೆರಳಿನ ಪೃಥಃಕರಣದಿಂದಾಗಿ (Refraction) ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದಂತೆ ನಸು ನೀಲಿ ಛಾಯೆಯ ಕೆಂಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
