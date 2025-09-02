Lunar Eclipse: ಈ ವಾರದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಪಾಯ ತರುವ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೇ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನ ರಾತ್ರಿ 8.58ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 22 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವಿವಿಧ ಕಾಲ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಸೆ.7ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ಹಲವೆಡೆಯೂ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 2025ನೇ ಇಸವಿಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
(ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ)
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ?
