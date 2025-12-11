<p>ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದೇ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಮಂಗಳ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಗಾಗುವ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂಗಳನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಯೋಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಪುರುಷ ಸ್ವಭಾವವಿರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕೆಂಗಣ್ಣು: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವೇನು?.ಬುಧ ಗ್ರಹ ಕಾರಕತ್ವ: ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.<p>ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಾನು ಆಳುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಮೇಷ ಅಥವಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಬಾರಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿರುವ ಮಂಗಳನು ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. </p><p><strong>ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ:</strong></p><ul><li><p>ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿ ಭಾಂದವ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. </p></li></ul>.ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಸಾ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>