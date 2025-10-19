ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ KG ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ, ₹7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
