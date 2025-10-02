ಗುರುವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
PHOTOS | ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:43 IST
Last Updated : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:43 IST
ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂಸವಾರಿ

750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು

ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ– ಡಿಸಿಎಂ

ದಸರಾ ಉತ್ಸಾವಕ್ಕೆ ಮೆರೆಗು ತಂದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು

ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮೆರುಗು

DK ShivakumarMysoreDasaraMysuru DasaraJambu SavariDasara ElephantYaduveer WadiyarCM siddaramaiah

