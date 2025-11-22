ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುನಗುಂದ | ನೂರು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ 3 ಶೌಚಾಲಯ!

ಗೋಳು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು
ಸಂಗಮೇಶ ಹೂಗಾರ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.
–ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗಾಗಲೇ 33 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
–ಎ ಎಂ. ಬಡಿಗೇರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಾಗೂರ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕೊಠಡಿ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕೊಠಡಿ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ
