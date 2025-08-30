ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅಭಿಮಾನ್‌ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧಾರ

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ* ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:30 IST
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಜಾಗ ಅರಣ್ಯಭೂಮಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಬೇಡ.
ವೀರಕಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ.
