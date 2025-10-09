ಧಾರವಾಡ | ಈರುಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ; ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಈರುಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ, ಶೇಖರಿಸಿಡಲೂ ಆಗದೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 200 ರಿಂದ ₹ 400ರ ವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು (ದೊಡ್ಡದು, ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ) ಕ್ವಿಟಲ್ಗೆ ₹ 600ರಿಂದ ₹800ರ ವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಧಾರಣೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚವೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಎಕರೆಗೆ 50ರಿಂದ 60 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು (ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿ...) ಎಕರೆಗೆ ₹ 80 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಮೇಶ ಹಂಚಿನಮನಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,358 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ನವಲಗುಂದ 2,348, ಧಾರವಾಡ 1,382, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 1,127, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 484 ಹಾಗೂ ಕುಂದಗೋಳ 16 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೆನಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳೀಯ ಈರುಳ್ಳಿ ತೇವಾಂಶ (ಹಸಿ) ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡ್ಡೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾಗದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 200 ರಿಂದ ₹ 1500ರ ವರೆಗೆ (ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು) ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 2,500 ವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಇತ್ತು’ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">-ಗಂಗಪ್ಪ ಈರಣ್ಣವರ ಬೆಳೆಗಾರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>