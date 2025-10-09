ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಈರುಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ; ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:11 IST
ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (ಎಂಎಸ್‌ಪಿ) ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕು.
-ಗಂಗಪ್ಪ ಈರಣ್ಣವರ ಬೆಳೆಗಾರ
ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
